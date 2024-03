Die am Montag präsentierte Anzeigenstatistik der Polizei ist Wasser auf die Mühlen von LH Christopher Drexler (ÖVP), der zuletzt die Tonalität in Richtung straffällig gewordener Jugendlichen verschärft hat. Gerade bei den jüngsten, noch nicht strafmündigen Verdächtigen stiegen die Zahlen in der Steiermark stark an. Kommenden Freitag findet nun der angekündigte „Runde Tisch“ zur Jugendkriminalität in der Burg statt. Teilnehmer? Unter anderem Landespolizeichef Gerald Ortner, der über die neue „Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität“ berichten wird. Die Bezirkshauptleute vertritt Leobens BH Markus Kraxner, Uni-Dekanin Gabriele Schmölzer bringt ihre Expertise in Strafrecht und Kriminalwissenschaften ein, Primaria Katharina Purtscher-Penz ihr Wissen im Bereich Jugendpsychiatrie. Mit Ex-Polizist Günther Ebenschweiger sitzt ein Profi in der Präventionsarbeit mit am Tisch, dazu Vertreter der Bildungsdirektion, der Justiz etc. Ihm gehe es darum auszuloten, was „wir als Land tun können und was wir in die bundespolitische Debatte einbringen können“, lässt Drexler im Vorfeld wissen.