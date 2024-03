Das Plus ist zwar nicht so deutlich wie bundesweit (acht Prozent), aber mit knapp vier Prozent verzeichnet auch die Steiermark im Vorjahr einen Anstieg der Gesamtkriminalität. Das geht aus der polizeilichen Anzeigenstatistik 2023 hervor, die am Montag in der Landespolizeidirektion präsentiert wurde. 57.136 Anzeigen wurden demnach im Vorjahr in der Steiermark registriert. Damit gab es zwei Jahre hintereinander ein Plus. 37,9 Prozent der (ausgeforschten) Tatverdächtigen waren keine österreichischen Staatsbürger. Die Verantwortlichen unterstreichen aber: Die Anzeigenstatistik decke die Kriminalitätslage in der Steiermark nicht exakt ab, sondern gebe nur das „Hellfeld“ wieder.