Am Freitag soll ein 43-jähriger Steirer seinen 59-jährigen Bekannten in Graz mit einer Axt und zwei Messern attackiert und verletzt haben. Danach flüchtete der Mann, offenbar über Deutschland – und wurde am Dienstag letztlich in Kärnten gefasst. Am Montag hatte die Polizei noch eine öffentliche Fahndung ausgeschrieben und den Täter als brandgefährlich beschrieben. Zu diesem Zweck wurde neben dem Foto auch der vollständige Name des Mannes veröffentlicht. Nach dessen Festnahme hat die Polizei die Fahndung widerrufen.

Zwei steirische Fahndungen aufrecht

Ein zweiter Steirer wurde seit dem Wochenende gesucht. Er stand in Verdacht am Freitag seine Frau und Tochter in Wien getötet zu haben, wurde aber am Dienstag tot in einer Wohnung aufgefunden.

Dennoch sind laut Ermittlerin zwei Personen nach wie vor flüchtig. Steirische Ermittler suchen nach wie vor nach den Männern. Einer von ihnen ist Friedrich Felzmann, der mutmaßliche Doppelmörder von Stiwoll. Ihm wird angelastet, am 29. Oktober 2017 in der kleinen Gemeinde in Graz-Umgebung zwei Nachbarn erschossen zu haben. Von ihm fehlt seither jede Spur.

Auch der Syrer Mohammad Chamseddin aus Leibnitz ist auf der Flucht. Er soll 2022 seine 41-jährige Mutter getötet haben. Nach ihm wird auch per europäischem Haftbefehl gefahndet.

Von der Polizei will man aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zu den beiden Fällen machen.