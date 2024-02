Wie die Polizei erst am Montag bekannt gab, ist es am Freitagabend in Graz-Geidorf zu einer blutigen Gewalttat gekommen. Ein 43-jähriger Steirer soll seinen 59-jährigen Bekannten mit einer Axt und zwei Messern attackiert und verletzt haben. Jetzt wird nach dem Mann mit Foto gefahndet. Er gilt als gefährlich.

Am Freitag gegen 22 Uhr ging ein Notruf bei der Landesleitzentrale ein. Die Frau des Opfers hatte Alarm geschlagen. Mehrere Streifen eilten zum Tatort, eine Adresse in der Schönbrunngasse im Stadtbezirk Geidorf. Dort fanden sie einen 59-jährigen Mann mit Stich- und Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich vor. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins LKH Graz, das Opfer dürfte relativ glimpflich davon gekommen sein. Es konnte das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. In der Wohnung blieben die Tatwaffen zurück: eine Axt und zwei Messer.

Besitzt Langwaffe

Der mutmaßliche Angreifer befindet sich seitdem auf der Flucht. Aufgrund der bisherigen Erhebungen geht die Polizei davon aus, dass er die Tat vorsätzlich begangen hat, daher wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Der 43-Jährige dürfte mit einem Skoda Fabia mit Grazer Kennzeichen unterwegs sein. Er besitzt auch legal eine Schusswaffe (Flinte). Es ist aber nicht bekannt, ob er diese auch bei sich hat, heißt es bei der Polizei. Der 43-Jährige ist gesundheitlich beeinträchtigt, darin dürfte auch das Motiv der Tat zu finden sein. Die Ermittler stufen den Mann als gefährlich ein.

Zeugenaufruf

Deshalb richtet sich die Polizei mit einem dringenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft ordnete dazu nicht nur eine Freigabe von Fahndungsfotos an, auch der vollständige Name des Verdächtigen wird genannt – ein eher unübliches Vorgehen.

Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen. Hat jemand die Person oder sein Fahrzeug wahrgenommen? In diesem Fall wird um dringende Kontaktaufnahme mit der Polizei (133) sowie dem Landeskriminalamt Steiermark (059-133-60-3333) oder der zuständigen Dienststelle (Stadtpolizeikommando Graz, Kriminalreferat) unter 059 133-65 3333 gebeten.

Warum so spät?

Warum geht die Polizei erst mit zwei Tagen Verspätung mit dem Fall an die Öffentlichkeit? Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bei der Landespolizeidirektion wird dort einerseits auf ermittlungstaktische Gründe verwiesen. Außerdem habe sich der klare Vorsatz (was den Verdacht des Mordversuchs begründet) erst im Zuge der Ermittlungen herausgestellt.