Vorbei ist die Schonzeit für Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), in der Landstube muss er sich am Dienstag seinen ersten dringlichen Anfragen stellen. „Eingebrockt“ hat ihm eine davon LH Christopher Drexler mit seiner Idee der „Steirer-Ambulanzen“, angekündigt bei seiner Rede vor zwei Wochen. Konkreteres über die 24-Stunden-Ambulanzen in jedem Bezirk hat man seitdem nicht erfahren, deshalb fordert Sandra Krautwaschl (Grüne) Klarheit. Ihr Verdacht: Drexlers Ankündigung zähle zur Kategorie „Luftschloss“ und sei nur ein „Marketing-Stunt“ im Wahljahr. Kornhäusl wird jedenfalls im Landtag das Konzept wohl näher umreißen. Dass die Anlaufstellen „für kleinere Wehwehchen“ (Drexler) in den Rotkreuz-Bezirksstellen angesiedelt sein könnten, ist eine Möglichkeit. Unklar bleibt, welche (Haus-)Ärzte dort Dienst schieben sollen.