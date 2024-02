Die ungewöhnlichen Temperaturen brechen mit großer Wahrscheinlichkeit den nächsten Rekord. Davon gehen Meteorologen der Geosphere-Austria aus: „Der Februar ist auf Rekordkurs und deutlich zu warm“, sagt Hannes Rieder. Entlang der Alpennordseite soll es heute zwar noch einmal bis zu zehn Zentimeter schneien, etwa auf der Planai, dem nördlichen Präbichl oder der Veitsch, doch am Aschermittwoch muss sich der Winter in der Steiermark und in Kärnten vorerst geschlagen geben. Die Wettervorhersage des Experten: bis zu acht Grad plus auf 2000 Metern Höhe.