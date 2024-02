Der heurige Jänner war rückblickend nicht mehr als ein kleiner Wärme-Vorgeschmack. Im bundesweiten Mittel brachte es der erste Monat des Jahres laut den Aufzeichnungen von Geosphere Austria (vormals Zamg) auf eine Temperatur von minus 0,7 Grad Celsius und fiel damit um 1,5 Grad wärmer aus als in den vergangenen 30 Jahren üblich. Doch dann begann der Februar, und der drehte die Heizung erst so richtig auf. Bis dato hält der Monat in Österreich bei einer Mitteltemperatur von satten plus 5,3 Grad. Der Februar ist damit bislang wärmer ausgefallen als der April des Vorjahres, der es mit seinen 30 Tagen in Summe auf vergleichsweise moderate 5,1 Grad gebracht hatte.