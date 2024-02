Wenn es nach vielen Romanen geht, könnte es so einfach sein – zwei Menschen laufen sich in einer Alltagssituation über den Weg, es funkt, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. In der Realität hat sich die Partnersuche vor allem durch Soziale Medien in den vergangenen Jahren stark verändert. Stand 2023 nutzen laut der österreichischen Plattform für Online-Sicherheit ungefähr 600.000 Menschen unterschiedliche Dating-Apps, eine Studie im Auftrag der Dating-App parship.at ergab, dass sich mehr als 50 Prozent der Paare online verliebt.