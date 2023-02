Im Auftrag der Dating-App Parship wurden Daten und Fakten rund um Paare in Österreich erhoben. In einer aktuellen, repräsentativen Studie bezeichnen sich 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher als "in Partnerschaft lebend". Jedes zweite Paar ist seit über 15 Jahren zusammen, 40 Prozent schon länger als 20 Jahre.

Die Tendenz zu Langzeitbeziehungen zeigt sich auch bei den unter 30-Jährigen: 36 Prozent sind bereits zwischen sechs und zehn Jahren mit ihrem aktuellen Partner zusammen. Kennengelernt haben sich die Paare am häufigsten beim Ausgehen (23 Prozent), durch Freunde (22 Prozent) oder über das Internet (20 Prozent).

Mehr als drei Viertel aller 30- bis 59-Jährigen sind in einer Beziehung, somit verzeichnet diese Altersgruppe die meisten Paare. Die wenigsten Liierten gibt es bei den unter 30-Jährigen, hier sind nur etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) vergeben. Im Bundesländervergleich leben anteilsmäßig die meisten Paare in Oberösterreich und Salzburg (beide 73 Prozent) sowie der Steiermark (72 Prozent), die wenigsten in Wien und Vorarlberg (beide 66 Prozent).

Parship-Psychologin Caroline Erb meint dazu: "Der Wunsch nach einer langfristigen und harmonischen Beziehung ist bereits in jungen Jahren sehr präsent, die Sehnsucht nach Verbindlichkeit ist in allen Altersgruppen zu beobachten. Ab 30 Jahren werden gerne Nägel mit Köpfen gemacht, was die Familienplanung betrifft."

Dating-Apps lösen Bars ab

Die Antwort auf die Frage, wo sich Paare kennengelernt haben, hängt stark davon ab, wie lange sie schon zusammen sind. Wer sich in den letzten zwei Jahren verliebt hat, verdankt das mehrheitlich der Suche im Internet (51 Prozent), gefolgt von Freunden oder Bekannten (20 Prozent) oder dem Arbeitsplatz (11 Prozent). Beim Ausgehen lernen sich derzeit nur mehr vier Prozent kennen.

Das war vor über 20 Jahren, als es noch kein Online-Dating gab, ganz anders: Zu dieser Zeit lernten sich Österreichs Paare hauptsächlich beim Ausgehen kennen (34 Prozent). Der Freundes- und Bekanntenkreis (22 Prozent) sowie berufliche Kontakte (14 Prozent) waren damals wie heute gute Möglichkeiten, einen Partner zu finden.

Familienplanung

74 Prozent aller in Partnerschaft lebenden Personen haben ein oder mehrere Kinder. Fast ein Drittel der Liierten bei den unter 30-Jährigen hat bereits welche. Die Mehrheit der Paare (46 Prozent) freut sich zwischen 30 und 39 Jahren über Nachwuchs. Und 14 Prozent der Befragten haben erst nach dem 40. Geburtstag Kind(er) bekommen.