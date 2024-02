5000 Teilnehmer waren angekündigt, gehofft hat man auf noch viel mehr. Zunächst fanden sich bei strahlendem Wetter rund 2500 Menschen am Europaplatz beim Grazer Bahnhof ein, um ab 15.45 die Annenstraße in Richtung Innenstadt zu marschieren. Es dürften sich noch weitere Menschen anschließen, die Veranstalter sprachen gegen 17 Uhr von 10.000 Menschen. Rund 135 Vereine und Organisationen hatten sich mit Stand Samstagmittag in dem „Bündnis für Menschenrechte und Demokratie“ zusammengetan. Im „Aktionskonsens“ wurde Ziele und Aufrufe an die Teilnehmer definiert: „Wir sind viele. Wir errichten in Österreich eine Brandmauer gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Wir verteidigen die Demokratie. Wir wollen allen eine sichere Teilnahme an der Kundgebung ermöglichen. Uns ist der respektvolle und solidarische Umgang miteinander wichtig. Als zivilgesellschaftliche Initiative, die ihre Forderungen an die Politik richtet, ersuchen wir, Parteisymbole auf ein Minimum zu reduzieren. Wir bitten, auf Fahnen und/oder nationale Symbole zu verzichten“, hieß es unter anderem.