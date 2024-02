Kurz vor 19 Uhr ist am Donnerstag Rauch von der Kfz-Werkstatt am Grieskai in Graz aufgestiegen. Die Werkstatt war zu dem Zeitpunkt schon geschlossen, die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz mussten ein Vorhängeschloss durchtrennen und ein Schiebetor öffnen. Im Inneren der Werkstatt standen ein Teil der Werkbank und diverses Werkzeug in Flammen. Außerdem wurde ein abgestellter Pkw beschädigt. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.