Die Herzchirurgie am LKH-Universitätsklinikum Graz sucht wiederholt nach einer Leitungspersönlichkeit. In der Zwischenzeit kommt es zu einer bemerkenswerten Personalrochade: Während Daniel Zimpfer nach knapp eineinhalb Jahren von Graz nach Wien wechselt, folgt ihm sein Wiener Vorgänger - Günther Laufer - in Graz als interimistischer Nachfolger nach.