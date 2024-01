Es war kein ruhiger Jahreswechsel für die steirischen Einsatzkräfte, vielmehr ereignete sich in der Grazer Sporgasse eine Tragödie. Gegen 4 Uhr brach im Eingangsbereich eines Lokales, der beliebten Stern-Bar, ein Brand aus. Chaos, so ein Polizeisprecher, war die Folge. Rund 20 Lokalbesucher wurden zum Teil schwer verletzt. Man brachte die Verletzten in mehrere Krankenhäuser. Laut Uni-Klinikum sind zwei Personen mit Verbrennungen dritten Grades auf der Intensivstation. Eine dritte ist mit Rauchgas-Vergiftung in Behandlung. Mittlerweile bestätigt die Polizei auch ein Todesopfer, die Identität ist noch nicht geklärt.

Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Frau. „Eine junge Frau ist noch am Unfallort verstorben“, drückte Bürgermeisterin Elke Kahr zu Mittag ihr Beileid aus: „Nach diesem Schock kann ich den Angehörigen und Freunden der Unglücksopfer nur mein tiefes Mitgefühl ausdrücken und darauf hoffen, dass alle Verletzten wieder gesund werden.“

Die Brandermittler sind seit Vormittag vor Ort. Untersucht wird, ob es eine technische Brandursache gibt oder pyrotechnische Gegenstände dahinter stecken. Das Lokal brannte innen aus.

Außerdem wurde das Verbot von pyrotechnischen Gegenständen im Ortsgebiet häufig missachtet: 360 Mal wurden Feuerwerkskörper einbehalten, es gab rund 150 Anzeigen und Organmandate.

Friedlich verlief der Jahreswechsel am Hauptplatz: Laut Veranstalter kamen etwa 50.000 Besucher im Laufe des Abends. Das Ende der Veranstaltungen war gegen 2 Uhr. Während des gesamten Einsatzes kam es keinen Amtshandlungen größeren Ausmaßes. Ebenso kam es zu keinen nennenswerten Auseinandersetzungen zwischen Besuchern oder Angriffen gegen Polizeikräfte.

Weitere Brände

In Altaussee wurde die Freiwillige Feuerwehr Altaussee gegen 17.40 Uhr zu einem Brand gerufen wurde - ein Holzhüttenbrand direkt an der Straße. Durch das rasche Eingreifen des Besitzers und die Feuerwehr blieben benachbarte Gebäude verschont.

In der Algersdorfer Straße im Grazer Bezirk Eggenberg, geriet ein Altkleidercontainer offenbar durch einen pyrotechnischen Gegenstand in Brand.

Im Unteren Bründlweg, im Bezirk Straßgang, geriet ein Altpapiercontainer in Brand. Auch hier wird als Brandursache ein pyrotechnischer Gegenstand vermutet. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

In Nitscha, Bezirk Weiz, geriet eine Hecke durch einen Feuerwerkskörper in Brand. Der Brand konnte von Anrainern mithilfe von Feuerlöschern und von der Freiwilligen Feuerwehr Nitscha gelöscht werden. Verletzt wurde bei den angeführten Bränden niemand.

Die Einsatzkräfte der polizeilichen Landesleitzentrale (LLZ) waren erwartungsgemäß stark gefordert. Von Sonntag, 31. Dezember 2023, bis Montag, 1. Jänner 2024, (24 Stunden) langten exakt 1579 Notrufe bei der steirischen Polizei ein. Daraus resultierend mussten 674 Einsätze abgearbeitet werden. Die Zeit rund um Mitternacht führte vorwiegend zu Notrufen betreffend der Abfeuerung von pyrotechnischen Gegenständen bzw. Lärmerregungen. Als Hotspots kristallisierten sich hier sämtliche steirischen Bezirksstädte, allen voran der Ballungsraum Graz, heraus.