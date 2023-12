Sandra, Bettina, Christine, Yvonne, Jessica, Edith, Franziska, Josefa, Petra, Ulrike, Iris. Die Namen dieser Frauen erzählen nur den Teil einer erschütternden Geschichte, die sich in ganz Österreich abspielt. 26 Frauen verloren in diesem Jahr ihr Leben an (Ex-)Partner oder Familienangehörige. Elf davon in der Steiermark. Sie wurden zu Opfern eines Systems, das nicht in der Lage war, sie zu schützen. Ihre Geschichten sind nicht mehr als eine Zahl in der Statistik. Was bleibt, ist die Frage: Wie viele werden es 2024 sein? Weil es wieder passieren wird.