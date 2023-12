Schon als Verena Geier noch gar nicht an ein eigenes Kind dachte, hörte sie von Fremden immer wieder die Frage: „Mei, wann ist es denn soweit?“ Auf den ersten Blick sah die Oststeirerin damals sehr schwanger aus - in Wahrheit wuchs in ihrem Bauch aber kein Baby, sondern ihre Leber wurde immer größer. 17,5 Kilo wog das Organ am Ende - und wenn Verena Geier heute Fotos von damals anschaut, kann sie selbst nicht glauben, dass sie mit so einem riesigen Bauch den Alltag meistern konnte. Stiegensteigen, die Schuhbänder zubinden, selbst Autofahren waren mit dem enormen Bauchumfang kaum noch möglich. Eine sogenannte Zystenleber war der Auslöser: Immer mehr Zysten durchsetzten das Organ und ließen es auf diese massive Größe anwachsen - ein Ausmaß, das selbst Geiers erfahrene Ärzte am LKH-Uniklinikum Graz noch nie gesehen hatten.