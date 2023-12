In der Hotellobby sorgen Weihnachtsbäume und Nussknacker für gemütliche Stimmung, Sänger Josh, der beim Ski-Opening am Donnerstag und Freitag vor Robbie Williams den tausenden Fans am Fuße der Planai einheizen wird, hat es sich in einer Ecke auf einem Sofa gemütlich gemacht. Vom Fenster aus kann der Ort des Geschehens zwischen den schneebedeckten Häusern erspäht werden. „Bei so einem Auftritt muss ich mich ganz auf mich konzentrieren, wenn ich daran denken würde, dass nach mir Robbie kommt, wäre das fatal“, scherzt der Musiker gut gelaunt, die lange Unterwäsche hat er für den Auftritt bei frischen -5 Grad schon vorbereitet. „Von der beheizten Bühne habe ich nicht viel, die Heizstrahler stehen nur hinten beim Keyboarder.“ Vor zehn Jahren war er das letzte Mal auf Urlaub in Schladming, letztes Jahr spielte er eine kleine Radioshow – diesmal wird es ein Kurzbesuch. „Wir schlafen im Tourbus, weil es nach der zweiten Show gleich weitergeht.“

Für Chris Steger, den zweiten Voract des britischen Superstars, ist es beinahe ein Heimspiel: „Ich wohne eine halbe Stunde von hier“, erzählt er, nämlich in St. Martin am Tennengebirge in Salzburg. Auf die Bühne geht der Salzburger in der Lederhose, er ist schon abgehärtet, sagt er. Die beiden Konzerte sind die größten seiner bisherigen Karriere, wie er teilt. „Ich war noch nie in meinem Leben so nervös“, gibt er schmunzelnd zu, die Freude überwiegt jedoch. „Das werden zwei Tage, an die ich mich wohl für immer erinnern werde.“

Für Chris Steger ist es sein bisher größtes Konzert © Klz/lisa Haindl

Landeshauptmann unterwegs auf der Piste

Einige Hundert Meter weiter auf der Fanmeile versammeln sich unterdessen bereits die ersten Ehrengäste. Landeshauptmann Christopher Drexler war am Vormittag bereits gemeinsam mit Steiermark Tourismus-Chef Michael Feiertag auf der Skipiste unterwegs. „Um halb 10 waren wir oben am Hochwurzen, die Bedingungen waren perfekt. Um halb drei waren wir dann wieder im Hotel, um uns auf diesen besonderen Abend vorzubereiten.“ Bereits am Vortag hatte der Landeshauptmann Robbie Williams getroffen, „er ist wirklich ein total cooler Typ“, so Drexler. In Schladming vor Ort sind auch Red Bull-Erbe Mark Mateschitz und Victoria Swarowski, im Hotel sollen die beiden ebenfalls den britischen Superstar getroffen haben. Als Geschenk der Region gab es für den Superstar außerdem eine Schreibmaschine aus einem Vintage-Laden in Gröbming, versehen mit seinen Initialen. „Er hat erzählt, dass er viele Texte auf der Schreibmaschine schreibt, deswegen dachten wir, dass das ein tolles Geschenk für ihn sein könnte“, erzählt Thomas Steiner vom Tourismusverband Schladming-Dachstein.

Robbie Williams bekam eine Schreibmaschine mit seinen Initialen geschenkt © Privat

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptmann Christopher Drexler eröffneten gemeinsam mit den Geschäftsführern der Bergbahnen und des Tourismusverbandes die Fanmeile © Klz/manuel Hanschitz

Auf das Konzert freut sich auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und verrät ihr Lieblingslied: „Angels ist wirklich ein toller Song, den ich hoffentlich heute live hören werde.“ Beim feierlichen Empfang im Rathaus bekamen unter anderem Tanner und Drexler vom Schladminger Bürgermeister Hermann Trinker die Hermann Kröll-Medaille verliehen. Auch Feiertag, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Bundespolizeidirektor Michael Takàcs wurden ausgezeichnet

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbands Schladming-Dachstein, ist die Aufregung ebenfalls anzusehen: „Dieses Ski-Opening kann nur stattfinden, weil wir mit den Seilbahnen so gut zusammenarbeiten“, sagt er. Dass mit Robbie Williams erstmals ein internationaler Superstar die Skisaison in der Region eröffnet, sei aber auch herausfordernd gewesen, gibt er zu. „Ich vergleiche das gerne mit Fußball – wir haben bisher immer in der Bundesliga gespielt, jetzt sind wir auf einmal in der Champions League. Da muss man sich neu ausrichten, neu arrangieren, ausprobieren und mutig sein.“ Zeit zum Feiern nimmt sich der Geschäftsführer aber erst am Freitag. „Jetzt bringen wir einmal das erste Konzert über die Bühne“, lacht er.