Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Traktor kam es am Samstagabend in Haselbach im Bezirk Deutschlandsberg. Ein 78-jähriger Mann war mit seinem Auto gegen 17 Uhr auf der B69 von Oberhaag in Richtung Eibiswald unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde der Pkw-Lenker von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und übersah in weiterer Folge den vor ihm fahrenden Traktor.