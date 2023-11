Samstagvormittag kam gegen 10.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Pkw auf der A2 Südautobahn auf Höhe Pinggau ins Schleudern. „Dabei touchierte er zuerst die linke und dann die rechte Leitplanke“, schildert Franz Handler von der Feuerwehr Pinggau den Vorfall. Dabei touchierte das Fahrzeug auch einen vorbeifahrenden Lkw. Dieser schlitterte daraufhin mehrere hundert Meter die Leitschiene entlang. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lkw beschädigt. Die Ölbindearbeiten dauerten rund vier Stunden an. In dieser Zeit war die A2 Südautobahn in Richtung Wien gesperrt.