Vanessa Herzog © GEPA

Es war definitiv nicht der erwünschte Saison-Auftakt für Österreichs Sportlerin des Jahres Vanessa Herzog. Nach dem vermeintlichen Doppel-Fehlstart und der Rückversetzung den Weltcup darauf in die Gruppe B, hat die 24-Jährige nun in Nur-Sultan (Kasachstan) wieder das Podest im Visier. "Mein Saisonstart war irrsinnig komisch und dadurch auch verhalten. Ich bin jetzt wieder zurück in der A-Gruppe. Tom hat sich zwar beschwert, wegen der Umstände, doch es hilft nichts, da es einfach alteingesessene Regeln sind. Egal, ich hab es abgehakt. Für mich beginnt hier quasi der Weltcup. Ich bin fit, will natürlich aufs Podest und am besten ganz oben stehen."