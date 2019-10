Kleine Zeitung +

Crosser Hanno Douschan Jetzt gibt Koffein dem Vizeweltmeister den Kick

Boardercross-Vizeweltmeister Hanno Douschan (30) ist nach seinem Karriereende in der Geschäftswelt angekommen. Am 31. Oktober eröffnet er in Passau ein Geschäft rund um Kaffee, Tee und diversen Utensilien.