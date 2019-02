Der Maria Saaler Hanno Douschan (29) will heute bei der WM für Furore sorgen.

Hanno Douschan ist bereit © KK (2)

Kärntens Boardercrosser Hanno Douschan macht bei der Snowboard-WM in Park City (USA) den Anfang. Heute geht es für den 29-Jährigen um alles oder nichts. Seine Medaillenchance sieht der Maria Saaler heuer besser denn je, auch wenn zwei Weltcuporte aufgrund von Schneemangel gestrichen werden mussten. „Das war bitter, die Saison war bisher mickrig, aber man kann es nicht ändern.“ Deshalb ist der Fokus auf das bevorstehende Spektakel gerichtet. Bereits am Dienstag wurde er anhand seiner Saisonergebnisse (Rang drei und elf) auserkoren, den WM-Kurs zu testen. „Das war cool. Er sieht ähnlich aus wie vor zwei Jahren. Es wurden noch kleine Sachen adaptiert. Ich denke, dass mir die Kurssetzung entgegenkommt, es gibt viele Kurven, was mir taugt. Ich bin keineswegs Favorit, aber ich würde mich als Jäger bezeichnen und das ist eine gute Ausgangslage. Ich kann nichts verlieren, sondern nur gewinnen“, verrät der Quali-10., der auf das Board vertraut, mit dem er heuer auf das Stockerl fuhr. „Das hatte ich damals zerstört, wieder zusammengebaut, fährt sich einwandfrei.“

