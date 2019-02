Hanno Douschan (29) kürte sich bei der Snowboard-WM in Park City (USA) zum Vizeweltmeister. Dennoch naht für ihn das Karriereende.

Boardercrosser Hanno Douschan ließ es bei der WM krachen © GEPA

Sie haben vor der WM gesagt, dass heuer die Medaillenchance besser denn je ist. Da hatten Sie eine gute Vorahnung.

HANNO DOUSCHAN: Das ist alles noch so surreal. Vor allem deswegen, da ich in der Nacht vor dem Rennen geträumt habe, Silber zu gewinnen. Ich schwöre, das ist nicht gelogen. Das Komische war, dass ich im Traum total enttäuscht war, da ich nur Zweiter geworden bin. Dann wurde ich aus dem Schlaf gerissen und dachte, na ja Zweiter das wäre schon cool. Ich war in einem Gefühlschaos.

