Snowboard-Doppelolympiasiegerin Anna Gasser hat ihre Saison mit einem Stockerlplatz im Weltcup standesgemäß beendet. Die Kärntnerin kam im Slopestyle-Bewerb auf dem Corvatsch in Silvaplana mit 71,08 Punkten auf Rang drei, sie musste sich nur den beiden Japanerinnen Reira Iwabuchi (79,62) und Kokomo Murase (72,98) geschlagen geben. Bei den Männern belegte Clemens Millauer im 16er-Finale Rang neun.

Gasser war nach ihrem Sturz Ende Jänner bei den X-Games in Aspen eigenen Angaben zufolge noch nicht bei 100 Prozent, zeigte in der Schweiz aber eine ansprechende Leistung. Nach Platz fünf im ersten, fehlerhaften Finallauf sprang die 32-Jährige mit dem zweitbesten Run im zweiten Durchgang noch aufs Podest. „Es war sicher nicht mein technisch schwerster Run, aber genug um wieder am Podium zu sein. Das freut mich jetzt, die Saison gesund und mit einem Podium zu beenden.“

Bei jedem Start am Stockerl

Die ÖSV-Vorzeigeathletin stand damit bei allen vier Weltcup-Starts in diesem Winter auf dem Stockerl. Dieses Kunststück war ihr auch in den beiden Saisonen zuvor gelungen. Das letzte Mal hatte Gasser vor drei Jahren das Weltcup-Podest verpasst. Die Slopestyle-Kristallkugel sicherte sich Murase. Millauer verpatzte seinen ersten Lauf und zeigte im zweiten mit 65,94 Punkten eine solide Leistung. Den Tagessieg holte sich der Kanadier Liam Brearley (88,10), der damit auch Kristall für die Disziplinenwertung gewann.