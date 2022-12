Während der Fußball-Saison begeistern die Spieler des FC Schalke 04 die Fans in der Veltins-Arena. Doch zwischen Weihnachten und Neujahr wird nicht mit Bällen, sondern mit Gewehren geschossen. Erstmals seit 2019 findet heute (18.15 Uhr/live ORF Sport+) die Biathlon-World-Team-Challenge wieder in der deutschen Fußball-Arena statt. Dank der beeindruckenden Multifunktionalität entsteht innerhalb von wenigen Tagen eine Biathlon-Arena, die Jahr für Jahr zahlreiche Fans anlockt. Nachdem die Veranstalter die vergangenen beiden Jahre nach Ruhpolding ausweichen mussten, kommen die Fans im heurigen Jahr wieder voll auf ihre Kosten.

Modus des Rennens

Das Event auf Schalke zählt nicht zum Weltcup, somit gibt es auch keine Punkte. Es treten Zweier-Teams an, bestehend aus einem Mann und einer Frau. Die Herren müssen fünf, die Damen vier Runden laufen. Nach jeder 1,2-Kilometer-Runde steht abwechselnd ein Liegend- und Stehendschießen an. Die erste Hälfte des Rennens startet mit einem Massenstart. Nach diesem werden die Rückstände in Sekunden halbiert und die Verfolgung gelaufen. Die Athleten haben keine Nachlader und müssen dementsprechend für jeden Fehlschuss die 75 Meter lange Strafrunde laufen. Für Österreich gehen dieses Jahr die Vorjahressieger Lisa Theresa Hauser und Felix Leitner an den Start. Es war nach 2009 der zweite Sieg für Rot-Weiß-Rot in der 20-jährigen Geschichte der Veranstaltung.

Die Idee für dieses einzigartige Biathlon-Event stammt von Herbert Fritzenwenger. Der Hintergedanke war, ein Programm zwischen den Feiertagen zu finden. Was in den 90er-Jahren noch in Ruhpolding ausgetragen wurde, fand ab dem Jahr 2002 auf Schalke in der Veltins-Arena statt. Auf den Tag genau heute vor 20 Jahren feierte das Event auf Schalke vor 35.000 Biathlon-Fans Premiere, doch aus sicherheitstechnischen Gründen wurden fast 20.000 Plätze wegen des Schießstandes gesperrt. Nach dem Erfolg der ersten Austragung wurde das Konzept optimiert. Um noch mehr Fans zulassen zu können, wurde hinter dem Schießstand eine Glaswand eingebaut. Für die Optik ergänzten die Organisatoren die Arena mit Tannenbäumen und weiße Platten ersetzten den Rindenmulch am Untergrund.

Auf Schalke feierten die Größten ihren Abschied

Das bisherige Highlight war das Jahr 2012: Die deutsche Biathlon-Legende Magdalena Neuner lief ihr offizielles Abschiedsrennen vor 52.000 begeisterten Menschen. Einen weiteren Höhepunkt erlebten die Veranstalter und Fans 2018. Ole Einar Bjørndalen, der König des Biathlon-Sports, verabschiedete sich zusammen mit seiner Frau Darja Domratschewa aus dem Profisport. Neun Monate nach dem Ende ihrer aktiven Karrieren holten sie den überragenden dritten Platz. Deutschland mit Schlussläufer Benedikt Doll lag kurz vor Schluss in Führung, doch der deutsche Biathlet überließ dem Ausnahmekönner den Podestplatz.

Während der Weihnachtsfeiertage hatten Anna Juppe und Lisa Hauser sichtlich Freude am Keksebacken.

Nach der World Team Challenge geht es für den Biathlon-Tross am 05. Jänner im slowenischen Pokljuka weiter. Während die österreichischen Damen um Lisa Hauser und Anna Gandler schon mit starken Leistungen aufzeigten, hinken die Herren in der aktuellen Saison noch etwas hinterher.