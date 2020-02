Kleine Zeitung +

Skiflugweltcup am Kulm Kraft: "Heute braucht es zwei richtige Raketen"

Nach seinem dritten Platz am Samstag will Stefan Kraft heute (11 Uhr) beim zweiten Skifliegen am Kulm nochmals voll angreifen und verspricht im Interview: "Ich habe noch Reserven!" Den Weltcup gibt es hier im Liveticker!