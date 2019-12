Facebook

Zwei Saisonen von Philipp Orter waren zum Vergessen. Von Krankheit geplagt kam der Kärntner nicht und nicht in die Spur. Heuer ist alles anders, alles besser. "Den Sprung würde ich morgen auch nehmen. Ich hab versucht umzusetzen, was mir die Trainer gesagt haben", erklärt Orter nach dem Provisorischen Skisprung-Durchgang beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in der Ramsau, den er auf dem elften Rang beendet hat. Mit ein Grund für die neugewonnene Leichtigkeit ist ein privater Grund. "Ich hab geheiratet, wir sind am Freitag Eltern geworden", freut sich Orter. "Ein Bub!" Die Nächte sind jetzt zwar kürzer. "Ich nutze den Weltcup, um auszuschlafen", lacht Orter.