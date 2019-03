Heute steht in Planica ab 10 Uhr (live ORF eins) ein Teambewerb auf dem Programm, am Sonntag wird die Saison mit dem letzten Einzelbewerb abgeschlossen.

© GEPA pictures

Nach dem ersten Weltcupsieg von Markus Eisenbichler beim Auftakt der Flugschow von Planica geht es heute mit dem Mannschaftsfliegen in Slowenien weiter. Österreichs Adler enttäuschten im ersten Einzelbewerb. "Das habe ich mir auch anders vorgestellt", sagte Stefan Kraft (14.), "das muss ich in Ruhe analysieren. Ich habe mir extrem schwer getan. Dann geht es schnell, dass man nicht unter den besten zehn ist. Das war nicht mein Tag heute.“ Die Österreicher spielten in der Entscheidung keine Rolle. Neben Kraft schafften es auch Daniel Huber (16.) und der nach dem ersten Durchgang noch Siebente Michael Hayböck (17.) nicht in die Top Ten, Philipp Aschenwald wurde 22.

Das sagt Teamchef Andreas Felder

Nach dem ersten Durchgang mit vier Springern jeder Nation liegt Polen 808,1 Punkte vor Slowenien (785,1) und Deutschland (782,6.) Österreich geht als Fünfter (751,6) hinter Japan (765,6) in die Entscheidung. Ebenfalls mit dabei sind Norwegen (6.), die Schweiz (7.) und Finnland (8.). Tschechien und Russland sind ausgeschieden.

Schwach war der Flug von Stefan Kraft. "Ich probiere alles und versuche, es mit Mut zu machen. Aber das hat auch nichts gebracht." Sein Versuch über 208 Meter kostete Platz vier.

Alle wollen Slavko Avsenik hören

Österreich springt in der Reihenfolge:

Michael Hayböck (1. DG 218 Meter)

Philipp Aschenwald (215,5 Meter)

Daniel Huber (222,5 Meter)

Stefan Kraft (208 Meter)

