Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matts Olsson hört auf © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Die alpine Skisaison ist erst seit wenigen Tagen vorbei, schon gibt es den ersten Rücktritt. Matts Olsson beendet mit 31 Jahren seine aktive Karriere. "Ich bin jetzt an einem Punkt angelagt, an dem die Motivation verschwunden ist", sagt der Schwede.

Olsson fuhr gemeinsam mit dem schwedischen Team zu Bronze bei den Weltmeisterschaften 2011 in Garmisch-Partenkirchen. In 114 Weltcup-Starts holte er vier Podesplätze, einmal stand er sogar ganz oben am Treppchen. "Ich kann stolz darauf sein, zwei Jahre lang zu den besten Sieben im Slalom gehört zu haben", meinte er. Die Erinnerungen an "unvergessliche" Jahre werden bleiben, so Olsson.

Pläne für die Zukunft hat der Schwede noch keine.