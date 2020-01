Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mikaela Shiffrin (li.) und Petra Vlhova © APA/AFP/NTB scanpix/TERJE BENDIK

Die Ski-Damen machen derzeit in Altenmarkt-Zauchensee Station. Am Samstag steht die Abfahrt auf dem Programm. Am Sonntag die Kombination. Sonntag dürften sich Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin auf der Piste duellieren. Beide wollen den Gesamt-Weltcup gewinnen. Wie weit die Betreuer gehen, zeigt ein Vorfall in Zauchensee. Livio Magoni, Trainer von Vlhova gab nun gegenüber der "Gazzetta dello Sport" zu, dass er Trainings von Mikaela Shiffrin filmen lässt. "Ich weiß, dass das nicht ganz korrekt ist. Aber es zeigt ja nur, dass die anderen Läuferinnen sehr intelligent sind und wir von den Besten lernen wollen. Das ist unser Job." Verboten ist das nicht ließ der 56-Jährige wissen.

Shiffrin ist sauer und sagte bei "NBC Sports": "Was ich mit meinen Skiern mache, sehe ich als mein Hab und Gut. Das habe ich mit meinen Trainern ausgearbeitet. Ich habe es in Gedanken kreiert und dann körperlich in die Welt gesetzt."