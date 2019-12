Kleine Zeitung +

Teil IV Wie der FIS-Renndirektor Markus Waldner auf Kristoffersens Kritik reagierte

Henrik Kristoffersen sparte trotz seines Sieges in Alta Badia nicht mit Kritik an der Strecke. Die konterte FIS-Renndirektor Markus Waldner am Abend ziemlich deutlich - und er entschuldigte sich beim kroatischen Team.