Matthias Mayer schied schon im ersten Lauf in Alta Badia aus © GEPA pictures

So richtig wohlgefühlt hat sich Matthias Mayer, in Beaver Creek noch bester Österreicher im Riesentorlauf, auf der Neuschneepiste von Alta Badia (HIER geht es zum Liveticker des Rennens) nicht: Der Abfahrer schied im ersten Lauf aus. "Ganz ehrlich: Das sind einfach nicht meine Verhältnisse. Ich mag das nicht. Das muss man trainieren, dann geht es vielleicht."

Dabei habe es gar nicht an der drehenden Kurssetzung gelegen: "Das macht mir heuer nichts mehr aus." Sondern an den schlechten Bedingungen: "Ich bin offenbar kein Buckelpistenfahrer." Ob der Lauf Lust auf das Parallelrennen gemacht habe: "Nein." Und genau deswegen wird Mayer den Start am Montag wohl doch absagen. "Man kann nicht davon ausgehen, dass die Piste besser wird. Wenn ich nicht dabei bin, dann habe ich doch einen Tag mehr zur Regeneration. Und das ist vor der Woche in Bormio, wo jetzt wohl drei Rennen warten, gar nicht unwichtig."

Wobei: Grundsätzlich habe er gar nichts dagegen, dass es auf der "Stelvio" in Bormio nun noch eine Abfahrt geben wird, auch wenn die letzte Entscheidung noch nicht gefallen ist: "Ich bin ganz froh, wenn es nur ein Training und zwei Rennen gibt statt umgekehrt", sagte Mayer.