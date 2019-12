In Osttirol wurde seit jeher Skigeschichte geschrieben. Heuer findet der Damen-Skiweltcup mit Riesentorlauf und Slalom am 28. und 29. Dezember zum zwölften Mal in Osttirol statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weltcup in Lienz © KK/Expa, Michael Gruber (EXPA/ Michael Gruber)

Die Premierensiegerin dieses Skiwinters Alice Robinson, die Seriensiegerin der letzten Jahre Mikaela Shiffrin und Frederica Brignone, die letzte RTL-Siegerin in Lienz vor zwei Jahren - die komplette Weltelite im Damen-Skiweltcup mit allen ÖSV-Stars kommt Ende Dezember nach Lienz. In der Sonnenstadt findet der Riesentorlauf am 28. Dezember (10.15/13.30 Uhr) und der Slalom am 29. Dezember (10.00/13.00 Uhr) statt. In wenigen Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt liegt das Zielstadion am Hochstein.