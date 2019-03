Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Felix Neureuther wünscht sich Fortsetzung von Hirschers Karriere © APA/dpa/Lino Mirgeler

"Ich würde ihm noch zu gerne beim Skifahren zuschauen. Das macht er zu gut, als dass er jetzt schon aufhören sollte", sagte Felix Neureuther einen Tag nach seinem eigenen Karriereende und der Ankunft in München.

Er werde Skirennen in Zukunft auch als Zuschauer vor Ort besuchen, sagte der 34-jährige Deutsche, der sich einen Job als TV-Experte vorstellen kann. "Ich bin ein Riesen-Fan und werde das immer sein und werde mitfiebern. Da freue ich mich sehr drauf."

Sein langjähriger Konkurrent aus Österreich hat noch nicht entschieden, ob er weiterhin im Weltcup aktiv sein wird. Wie Neureuther ist Marcel Hirscher Vater eines kleinen Kindes.

Die besten Fotos: Felix Neureuther beendet seine Karriere (c) EPA (ETTORE FERRARI) (c) EPA (LAURENT GILLIERON) (c) APA/EPA/MARC MUELLER (MARC MUELLER) (c) AP (Alessandro Trovati) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Facebook (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI) (c) EPA (HERBERT NEUBAUER) (c) AP (GIOVANNI AULETTA) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram) (c) AP (RUDI BLAHA) (c) AP (MARCO TROVATI) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler) 1/19