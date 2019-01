Nach der Verschiebung in Kitzbühel hat der Deutsche Felix Neureuther wieder einmal Tacheles gesprochen.

Felix Neureuther ist dafür bekannt, ein Mann der klaren Worte zu sein. Nach der Verschiebung der Rennen in Kitzbühel (Freitag Abfahrt, Samstag Slalom, Sonntag Super-G) hat der Deutsche wieder einmal die Lacher auf seiner Seite.

So sagt der 34-jährige Bayer: "Das ist das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 Prozent noch Restalkohol haben am Sonntag."

Via Facebook erinnert der Skistar seine Fans, dass der Slalom schon am Samstag stattfindet: