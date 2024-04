Dreizehn Weltcupsiege und einen Weltmeistertitel konnte Hannes Reichelt in seiner beeindruckenden Ski-Karriere einfahren, ehe er im März 2021 das Ende seiner sportlichen Laufbahn verkündete. Dass sein Sohn Niklas ähnlich erfolgreich werden könnte, legt nun ein Video nahe, das der 43-jährige Salzburger auf Instagram veröffentlichte. Da ist zu sehen, wie der Vierjährige im gemeinsamen Osterurlaub in Sulden in Südtirol technisch bereits ausgereift die Piste hinuntercarvt und auch vor Sprüngen keine Angst hat - aber sehen Sie selbst:

Kein Wunder, dass Niklas schon bei dem einen oder anderen Kinderrennen nicht zu biegen war. Ex-Skirennläufer Daron Rahlves, ein langjähriger Rivale von Vater Hannes, konnte sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: „Chip off the old block“ kommentierte der US-Amerikaner das Video, was übersetzt in etwa so viel heißt wie: „Den alten Klotz abgehängt.“