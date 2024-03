Das Saisonfinale der Herren in der Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm wurde am Vormittag bereits mehrmals verschoben. Aus 11.15 Uhr wurde 12 Uhr, um wenig später auf 12.30 Uhr zu verschieben. Schneefall und Wind machten dem Team an der Strecke, das in den vergangenen zwei Wochen mehr als fantastische Arbeit leistete, ordentlich zu schaffen. Nun wurde der Start auf 13 Uhr verschoben, die letzte Entscheidung darüber fällt um 12.30 Uhr.