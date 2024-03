Nicht nur einmal in dieser Saison blickte Conny Hütter zurück, auf die schwierigste Zeit ihrer Karriere. Nach mehreren Bänderrissen hätte sie viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Die Flamme in ihr drohte zu erlöschen, an manchen Tagen flackerte sie nur noch, sagte die Steirerin oft. „Da habe ich dann nicht einmal aufstehen können, um mir ein Glas aus der Küche zu holen.“