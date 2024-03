Im Jahr 2021 hat Vincent Kriechmayr bereits einmal die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Super-G-Wertung erhalten, am Freitag in Saalbach-Hinterglemm könnte der Oberösterreicher erneut zuschlagen. Dafür ist allerdings ein Sieg nötig und der Schweizer Marco Odermatt dürfte bei derzeit 81 Zählern Vorsprung nicht besser als 14. werden. Auch Raphael Haaser, Stefan Babinsky, Daniel Danklmaier und Lukas Feurstein sind für den ÖSV beim Alpinskifinale in dieser Disziplin am Start.