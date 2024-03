Die Weltcup-Strecke in Saalbach-Hinterglemm wird am Donnerstag geschont. Die jeweils angesetzten zweiten Abfahrtstrainings für Frauen und Männer in der Alpinski-Finalwoche wurden wegen der ungünstigen Wettervorhersage abgesagt. „Das Ziel von allen hier ist, die vier Rennen am langen Wochenende durchzubringen. Deshalb müssen wir die Piste ein bisschen schützen“, sagte Peter Gerdol, der FIS-Chef-Renndirektor der Frauen.

Die klare Nacht und die etwas kälteren Temperaturen hätten zwei „supergute“ Trainings am Mittwoch möglich gemacht, das habe man so nicht erwartet. Nun wolle man alles daran setzen, die zwei Super-G am Freitag sowie die Abfahrt der Frauen am Samstag und jene der Männer am Sonntag noch durchzuführen. „Wir werden morgen so früh wie möglich den Super-G setzen und an der Linie mit Salz arbeiten“, sagte Gerdol. Sobald mehr Regen komme, werde man die Crews vom Berg abziehen, um möglichen weiteren Problemen vorzubeugen.