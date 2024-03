Aber damit nicht genug: In der zweiten Woche des Finales in Saalbach-Hinterglemm könnten die Festspiele für die Tessinerin Lara Gut-Behrami weitergehen, winken ihr doch noch zwei weitere Kristallobjekte. Für die Österreicherinnen geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss in den technischen Disziplinen.

Gut-Behrami hat 1.654 Punkte, ihre einzige verbliebene Herausforderin um die Gesamt-Kugel ist Federica Brignone. Die Italienerin hat allerdings 282 Punkte weniger auf dem Konto, im Riesentorlauf-Ranking liegt sie 95 Punkte hinter Gut-Behrami. Brignone, die nicht im Slalom startete, bleibt damit am Sonntag (9.00/12.00 Uhr) nur ein einziges Szenario: Sie muss gewinnen, während ihre Rivalin keine Punkte machen darf.

Selbst dann hätte Brignone nur die RTL-Kugel. In der Speed-Woche hätte Gut-Behrami noch die besten Chancen, die Gesamtwertung, Abfahrt und Super-G zu gewinnen. Hier verpassen Sie nichts: