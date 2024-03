Ski-Superstar Mikaela Shiffrin tritt am für sie letzten Weltcup-Wochenende in Saalbach-Hinterglemm nur im Slalom am Samstag an. Wie schon bei ihrem Comeback in der Vorwoche in Åre lässt die US-Amerikanerin den Riesentorlauf aus, wie sie auf Instagram mitteilte. Starts bei den finalen Speedrennen eine Woche später hatte Shiffrin schon vor ihrer Rückkehr ausgeschlossen.