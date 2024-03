Im Februar vor vier Jahren hat Ski-Star Mikaela Shiffrin überraschend ihren Vater Jeff im Alter von 65 Jahren verloren – ein Verlust, der tiefe Spuren bei der erfolgreichsten Skifahrerin der Geschichte hinterlassen hat. Nun hat die 28-Jährige in Erinnerung an ihren Vater zu dessen Geburtstag in den Sozialen Medien ein Video geteilt. Es sei „nicht das geschmackvollste Video“, schreibt Shiffrin, „aber ich kann seine Stimme hören und ich kann sein Lächeln sehen.“

Das Video zeigt Vater Jeff mit dem in ein Handtuch gewickelten Kater Muffin, der sich wohl kurz zuvor erleichtert hat – denn Jeff steht im Urin des Haustiers. „Wenn ich mir Bilder und Videos wie dieses ansehe, beruhigt sich mein Herz, wenn es in Panik gerät, dass mein Gehirn keinen Platz mehr hat, um diese Erinnerungen an ihn zu bewahren“, schreibt die 95-fache Weltcupsiegerin weiter. „Wir haben ihn verloren, aber wir haben nicht die Zeit verloren, die wir mit ihm hatten. Sie war real und kann nicht ausgelöscht werden. Manchmal muss ich mir das vor Augen führen.“ Am Ende des Beitrags steht: „LYM, Dad. Ich vermisse dich.“

Nach einer siebenwöchigen Verletzungspause könnte Shiffrin an diesem Wochenende im Weltcup in Aare wieder am Start stehen. Im Jänner ist die US-Amerikanerin in Cortina d‘Ampezzo schwer zu Sturz gekommen und hat sich eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen.