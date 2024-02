ÖSV-Ass Manuel Feller hat auf Social Media wieder einmal für zahlreiche Lacher gesorgt. Der Tiroler tauchte in einem Video seiner Skifirma Atomic auf und spielte dabei einen Teleshopping-Moderator. „Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Manuel Feller, ich begrüße Sie recht herzlich zum Atomic Pro Shopping“, sagte der ÖSV-Star im Video auf Instagram

In der Hand hielt er dabei einen Tee. „Entschuldigen Sie bitte meine Stimme, aber ich habe schon eine Telefonate hinter mir. Wir verkaufen einen Ski nach dem anderen. Das ist aber auch kein Wunder, wenn Sie sich dieses Schmuckstück anschauen.“ Dabei zeigte er einmal mehr seine schauspielerischen Fähigkeiten.

Feller hat bisher 490 Punkte in dieser Slalom-Saison geholt und fährt im Roten Trikot des Leaders im Spezialweltcup. In allen sieben Torläufen in diesem Winter kam er unter die Top fünf, darunter waren Siege in Hochgurgl, Adelboden und Wengen. Vier Slalom-Triumphe in einem Winter hat übrigens seit Marcel Hirscher in der Saison 2018/19 niemand mehr geschafft. Dem Salzburger gelangen damals sogar fünf Erfolge. Am Wochenende stehen für ihn ein Riesentorlauf und ein Slalom in Bansko an.