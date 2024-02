Die schwarze Serie im alpinen Ski-Weltcup in dieser Saison reißt einfach nicht ab: Am Montag erwischte es den nächsten Superstar des Weltcups. Sofia Goggia kam beim RTL-Training in Ponte di Legno-Tonale zu Sturz und dürfte sich bei einem Einfädler schwer verletzt haben. Die 31-Jährige, die diese Saison einmal mehr im Abfahrts-Weltcup in Führung liegt, wurde mit dem Verdacht auf Bruch des Schien- und Wadenbeins mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Mailand gebracht, wo der genaue Grad der Verletzung bestimmt wird. Italienische Medien wie die „Gazzetta dello Sport“ berichten aber bereits vom feststehenden Saisonende für Bergamaskin, die bisher 24 Weltcup-Rennen gewonnen hat.

Italienische Medien zittern nun bereits um einen Start bei der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm, auch die Olympischen Spiele 2026, bei denen die Alpin-Bewerbe der Damen in Cortina gefahren werden, scheinen in Gefahr.

Für den Sport ist es der nächste Tiefschlag, nachdem bei den Damen in Cortina d‘Ampezzo etwa mit Weltmeisterin Corinne Suter und deren Landsfrau Joana Hählen zwei Schweizerinnen Kreuzbandrisse erlitten, die Kanadierin Valerie Grenier ebenso, auch Mikaela Shiffrin war gestürzt, kam aber relativ glimpflich davon. Zuvor hatte es in der Slowakei schon Petra Vlhova erwischt. Bei den Herren sind Marco Schwarz (Kreuzbandriss) und Aleksander Aamodt Kilde (Wadenverletzung und Bänderrisse in der Schulter) die prominentesten Opfer.