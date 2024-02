Der Verletzungsteufel hat erneut zugeschlagen und diesmal sogar im ÖSV. Denn nach einer neuerlichen MRT-Untersuchung muss Daniel Hemetsberger, der bereits zuletzt angeschlagen ausgefallen ist, seine Saison vorzeitig beenden. Im rechten Knie ist eine Arthroskopie unumgänglich, diese wird in der kommenden Woche in Hochrum durchgeführt.

Dabei werden Knorpel und Meniskus behandelt – der Weltcup-Winter ist also vorbei. „Ich habe zwei Trainingstage in Saalbach absolviert, aber am zweiten Tag einsehen müssen, dass es nicht geht. Die einzige Option ist der Eingriff und dadurch erhoffe ich mir, wieder schmerzfrei zu sein. Aufgeben ist keine Option für mich und ich werde alles geben, um kommende Saison wieder fit auf Skiern zu stehen“, sagte Hemetsberger.

Es ist nicht der erste Ausfall im alpinen Ski-Weltcup. So traf es bisher etwa auch Aleksander Aamodt Kilde, Sofia Goggia und Marco Schwarz.