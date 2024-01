Live. Die Speed-Männer des Weltcups bestreiten am Sonntag den zweiten Super-G in Garmisch-Patenkirchen. Hier verpassen Sie ab 11.30 Uhr nichts.

Darum geht es: Keine Abfahrt, sondern zwei Super-G finden im traditionsreichen Garmisch-Patenkirchen an diesem Wochenende statt. Im ersten Bewerb gab es zahlreiche Überraschungen, gewann doch Niels Allegre vor dem Italiener Guglielmo Bosca (+0,18) und Loic Meillard (+0,25). Vor allem die Verhältnisse in Süddeutschland sorgten bei einigen Athleten für Ärger. Wahrscheinlich, dass sich die Piste auch am Sonntag nicht von ihrer besten Seite präsentiert.

Die Favoriten: Wie in fast jeder Disziplin zählt Marco Odermatt an einem normalen Tag zu den absoluten Top-Favoriten auf den Sieg. Bei den schwierigen Verhältnissen könnte es aber erneut zu einem Startnummern-Rennen werden. Für Spannung ist also auch im zweiten Super-G gesorgt, wenn auch auf unschöne Art und Weise.

Die Österreicher: Vincent Kriechmayr war am Samstag mit Platz fünf der beste ÖSV-Athlet und sprach von einer „soliden Fahrt“. Am Samstag will es der Oberösterreicher logischerweise besser machen. Auch mit Stefan Babinsky dürfte zu rechnen sein. Daniel Hemetsberger verpasst das Rennen wie schon am Samstag aufgrund von Knieproblemen.