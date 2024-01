Österreichs schwer gebeutelte Speed-Männer sind ganz auf „Wiedergutmachung“ aus. Sprich: Sie wollen zumindest wieder aufs Podest. Im Super-G ist das ja zumindest in Gröden (Doppelsieg durch Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger) und Bormio (2. Platz von Raphael Haaser) schon gelungen. Doch das „podestlose“ Kitzbühel hängt doch Rang vier von Stefan Babinsky ein wenig nach. Auf der Kandahar-Strecke im Super-G-Doppel will man wieder mitmischen, wenngleich Cyprien Sarrazin und Marco Odermatt zuletzt in Topform agierten und damit laut Papierform schon zwei der drei Plätze auf dem Podium vergeben scheinen.

Kriechmayr, der zuletzt mit seiner Form haderte, aber in Kitzbühel zumindest den „Grundspeed“ wieder fand, hat an Garmisch an sich gute Erinnerungen. 2021 entschied der Oberösterreicher den Super-G unmittelbar vor der WM in Cortina, bei der er sich zum Doppelweltmeister krönte, für sich. Matthias Mayer war damals vor Odermatt Zweiter. Ein Erfolg wäre Balsam, denn in den ersten sieben Abfahrten der Saison war man in der Geschichte noch nie. Im Super-G von Wengen war Stefan Babinsky als Sechster bester Österreicher, Kriechmayr klassierte sich nur als Elfter.

„Bei uns im Team sind alles gute Techniker. Aber Cyprien Sarrazin oder Marco Odermatt, die attackieren die Kurve richtig extrem. Das geht viel über das Selbstvertrauen. Das haben die, die vorne mitfahren, momentan. Das brauchen auch wir wieder“, sagte ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer. Die Abfahrer feilten zuletzt auf der Reiteralm und in Hinterreit an ihrer Form; vermehrt mit RTL-Training. Da haben Odermatt und Sarrazin die neue Linie vorgegeben. Die Bewerbe in Garmisch mussten im Vorjahr aufgrund der warmen Temperaturen abgesagt werden. Die 70. Kandahar-Rennen sollen nun trotz ähnlicher Wetterlage über die Bühne gehen. Sorgen bereitete den Verantwortlichen der Regen am Donnerstag. Für Freitag waren erneut Plusgrade und Schauer angesagt.