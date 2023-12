Darum geht es: Einmal „Gran Risa“ ist schon eine ordentliche Übung, das Doppel in Alta Badia macht nicht alle glücklich. Seit dem Ende des Parallelrennens am Montagabend aber gibt es im Abtei-Tal eben zwei Riesentorläufe. Los geht es um 10 bzw. 13.30 Uhr.

Die Favoriten: Der Vorteil eines Doppels: Die, die im ersten Rennen schnell waren, sind im zweiten die großen Favoriten. Und Marco Odermatt ist derzeit im Riesentorlauf ohnehin der Mann, den es zu schlagen gilt. Allerdings haben Filip Zubcic und Zan Kranjec gezeigt, dass auch ihnen die Gran Risa liegt. Vor allem Zubcics Vorstellung im zweiten Lauf war großartig, Odermatt musste schon alles aufbieten, um den Angriff zu kontern. Und mit Sicherheit wollen heute andere, wie der Andorraner Joan Verdu und natürlich vor allem Henrik Kristoffersen, nachlegen.

Die Österreicher: Marco Schwarz bleibt die Nummer eins im Team, er war auch am Sonntag gut unterwegs, ehe ihn ein Fehler ein wenig aus dem Rhytmus brachte. Das will er im zweiten Riesentorlauf besser machen. Stefan Brennsteiner holte sich mit seinem Top-zehn-Platz wieder ein wenig Selbstvertrauen zurück – genau das fehlt aber Manuel Feller, dessen Rücken zudem mit zwei Riesentorläufen an zwei Tagen zu kämpfen hat. Wichtig wäre es, dass die Jungen sich diesmal für Lauf zwei qualifizieren.