Das steht auf dem Programm: DIe Weltcup-Abfahrt in Gröden am Donnerstag war nur der Aufgalopp, das Rennen, das eine der abgesagten Rennen in Zermatt-Cervinia nachholte, wurde nur auf der kurzen Strecke und mit Start vom Super-G-Start gefahren. Am Samstag geht es aber auf der klassischen Saslong mit allen Teilstücken wie Mauer, Kamelbuckel und CIaslat-Wiese um den Sieg.

Die Favoriten: Traditionell stark ist in Gröden im Normalfall Aleksander Aamodt Kilde, der in der ersten Abfahrt Zweiter wurde, im Super-G aber wie die Österreicher in der ersten Abfahrt, total daneben lag. Aber: Marco Odermatt ist ebenso reif für den ersten Sieg, in den ersten beiden Rennen in Gröden fehlten gerade acht Hundertstelsekunden zu zwei Erfolgen. letztlich hatte es zweimal Platz drei gegeben. Und, nicht vergessen: Der US-Boy Bryce Bennett, der sensationell die erste Abfahrt gewonnen hatte. Ebenso stark einzuschätzen: Der Kanadier Jack Crawford.

Die Österreicher? In den vergangenen Jahren, wenn es von ganz oben gegangen ist, nicht vorne dabei. Der Sieg im Super-G sollte aber geholfen haben, das Momentum herzustellen. Vincent Kriechmayr ist nie abzuschreiben, auch wenn er den oberen Teil ebenso wenig mag wie Daniel Hemetsberger. Und doch: Ein Platz ganz vorne wäre durchaus eine Überraschung.