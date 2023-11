Für die beiden Ski-Weltcup-Rennen der Männer im Jänner in Schladming werden jeweils 22.000 Karten aufgelegt. Es gebe eine neue Tribünenstruktur, erklärte Planai-Bergbahnen-Geschäftsführer Georg Bliem in einem Beitrag des ORF-Fernsehens und meinte: „Ich würde sagen, es geht alles geregelter ab.“ Zum Slalom-Nightrace waren bisher an die 50.000 Ski-Begeisterte gekommen. Diesmal findet am 23. Jänner zuerst ein Flutlicht-Riesentorlauf statt, der Slalom dann am Tag darauf.